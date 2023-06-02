قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان سعره يتخطى نصف مليون دولار

يعرض قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان، للبيع في مزاد بلوس أنجلوس، يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعره بين 400ألف و600 ألف دولار.

القميص ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، وتلطخ بعرقه في حصة تدريبية في أوليمبياد 1992، ويعتبره البعض من محبي اللاعب أنه كنز يستحق آلاف الدولارات.

مايكل جوردان

كما يحمل القميص الأبيض، المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب، ومن المقرر طرحه للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 يونيو.

ذكرت سكاي نيوز، أنه من المتوقع أن تخصص عائدات بيع مقتنيات جوردان، لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي، وفقًا لما قاله كودي فريدريك مدير دار جوليانز.

مايكل جوردان

كما يطرح في المزاد أيضًا، قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية في 1971 ومتعلقات نجم كرة السلة الأمريكي كوبي برايانت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييجو مارادونا ولاعب التنس الكبير رافائيل نادال.

يذكر أن حذاء جوردان، سجل أعلى الأرقام القياسية في مزادات الأحذية الرياضية التي ارتداها الرياضيون أثناء مسيرتهم، إذْ بيع الحذاء مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي.

يحمل الحذاء الأبيض والأحمر، علامة شركة نايكي للملابس الرياضية، ارتداه اللاعب الأسطوري في المباراة الخامسة من موسمه الصاعد مع فريق شيكاغو بولز الأمريكي.

مايكل جوردان

أعلنت دار سوذبيز للمزادات أن الحذاء الأعلى قيمة بأي مزاد على الإطلاق، وهو حذاء نايكي "إير شيبس" التقليدي الذي ارتداه جوردن خلال الموسم الرياضي بدءًا من عام 1984، وقد بيع للتو مقابل 1.472 مليون دولار في صفقتنا الفاخرة في لاس فيجاس.

قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان

حذاء نايكي "إير ييزي 1إس" الذي ارتداه سابقًا نجم الراب الأمريكي كانييه ويست، قد بيع مقابل 1.8 مليون دولار في إبريل الماضي، لكنها كانت صفقة خاصة، دون مزاد علني.