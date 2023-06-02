انهيار سور ينهي حياة مواطن بالشرقية

لفظ مواطن أنفاسة الأخيرة ، متأثرًا بإصابته بسبب سقوط جزء عليه من سور بالطابق الثانى، أثناء سيره بالشارع في مدينة القرين، بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى.

تفاصيل انهاء سور حياة مواطن بالشرقية

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى القرين المركزى بوصول مواطن مقيم بالقرين جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين.

وكشفت التحريات الأولية عن الواقعة ؛ عن حدوث إصابته التى أودت بحياته، إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بسبب الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

شجرة تنهي حياة مسن وإصابة ابنه بالمنوفية

وقد لقي مسن مصرعه ، وأصيب ابنه بإصابات بالغة وذلك عقب سقوط شجرة على منزلهما بسبب حالة الطقس السيئ.

وبتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بورود بلاغ بسقوط شجرة على منزل مواطن بإحدى قرى المركز، مما تسبب فى وفاته وإصابة ابنه إصابة بالغة.

وتبين من التحريات ، سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح أدت إلى انهيار منزل بدائرة المركز ، ووفاة صاحب المنزل يبلغ من العمر 73 عاما بالمعاش، وإصابة ابنه طالب بالصف الثانى الثانوى الأزهرى وتم نقلهما إلى مستشفى الشهداء المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.