الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس (شاهد)

شهد طقس البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة من عدم الاستقرار، إذ ضربت البلاد عواصف ترابية مصحوبة بأمطار ورياح، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها.

أشارت غانم إلى أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار اليوم، إذْ نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

تابعت أنه تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، فضلًا عن وجود فرص لسقوط الأمطار منخفضة الشدة على السواحل الشمالية، مع نشاط في حركة الرياح.

واصلت غانم خلال تصريحاتها عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من مساء اليوم سنتأثر بكتل هوائية شمالية ستؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية، لنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة غدًا، ناصحة قائدي السيارات القيادة بحذر اليوم، وعدم تعرض مرضى الحساسية للأتربة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة:

يشهد اليوم الجمعة، استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

يتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية:

بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

انتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.