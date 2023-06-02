شجرة تنهي حياة مسن وإصابة ابنه بالمنوفية |الرياح السبب

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة، وأصيب ابنه بإصابات بالغة وذلك عقب سقوط شجرة على منزلهما بسبب حالة الطقس السيئ بالمنوفية.

كانت البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بورود بلاغ بسقوط شجرة على منزل مواطن بإحدى قرى المركز، مما تسبب في وفاته وإصابة ابنه إصابة بالغة.

تبين الانتقال والتحريات سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح أدت إلى انهيار منزل بدائرة المركز، ووفاة صاحب المنزل يبلغ من العمر 73 عامًا بالمعاش، وإصابة ابنه طالب بالصف الثانى الثانوي الأزهري وتم نقلهما إلى مستشفى الشهداء المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اختناق أكثر من 50 عاملًا وعاملة بمصنع ملابس بالمنوفية.

في وقت آخر ، تعرض أكثر من 50 عاملًا وعاملة للإصابة، باختناق في حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات أمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المصابين.

فيما قامت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بالدفع ب ٤ سيارات إطفاء إلى المدينة ، و٨ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي الكوم التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بحدوث اختناقات في مصنع نيدل كرافت، على الفور تم انتقال قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة رئيس مباحث شبين الكوم للفحص والمعاينة ومعرفة أسباب الاختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتنوع الإصابات بين حالات اختناق وإغماءات دون وجود وفيات.

كما تم ندب للمعاينة والتوصل إلى أسباب حدوث الاختناق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.