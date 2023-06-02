مراكز الفنون وتنمية الإبداع تنظم تدريبات رياضية لذوي الهمم بالفيوم برعاية «الشباب والرياضة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ التدريبات والأنشطة المختلفة فى جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات.

مركز تنمية الفنون والإبداع لذوى القدرات والهمم

وشملت الأنشطة تنظيم تدريبات رياضية متنوعة بمركز تنمية الفنون والإبداع لذوى القدرات والهمم، بمركز شباب قحافة بمحافظة الفيوم، ,شارك في التديبات فرق من الاعاقات الذهنية، وضعاف السمع، والداون، وذلك في أنشطة تنس طاولة، كرة السرعة، السلة، الريشة الطائرة، والفنون الشعبية.

يذكر أن مواعيد التدريب في مركز الفنون والإبداع بمركز شباب قحافة يومي الأحد والثلاثاء من الخامسة عصراً إلي الساعة السابعة مساء.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كل الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع، انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم من خلال الحرص الدائم علي تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في تنمية مهاراتهم ورفع المستوي البدني لديهم.

مراكز الفنون وتنمية الإبداع

مراكز الفنون وتنمية الإبداع

مراكز الفنون وتنمية الإبداع

مراكز الفنون وتنمية الإبداع

مراكز الفنون وتنمية الإبداع