جيل بايدن عبر تويتر: "شكرًا على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا"

وصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مصر اليوم الجمعة، في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول.

غردت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر فور وصولها القاهرة، موجهة الشكر لقرينة الرئيس: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا" ونشرت صورة للقاء.

على الجانب الآخر، ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي أمس الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

أضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

أوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

لفتت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي ووالدة العروس رجوة آل سيف خلال زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار، ويبدو أن زوجة بايدن أبدت إعجابها بفستان أم العروس.

تفاعل نشطاء مع لقاء أم رجوة وجيل بايدن، مرجحين أن زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أن الفستانين نفس اللون.