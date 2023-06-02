ندوة تعريفية للتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء في محافظة القاهرة

طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تم تنظيم الندوة التعريفة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وحضور رؤساء أحياء المطرية وعين شمس والسلام أول والسلام ثان والمرج، والمهندسة ميرال نبيل مدير عام الإدارة العامة للحفاظ علي تراث القاهرة، وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب وذلك بقاعة الاجتماعات بحي المطرية.

تضمنت الندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للحفاظ على البيئة من خلال التشجيع وتقديم كل أشكال الدعم لتقديم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.

شملت الندوة عرضًا تقديميًّا عن المبادرة تضمن عرض تعريفي بالمبادرة وآلية العمل والانضمام إليها ونماذج التقنيات التكنولوجية المستخدمة في المشروعات الخضراء الذكية وخطوات التقدم للمسابقة والتي تم فتح باب التقديم لها خلال الفترة من أول إبريل، وتخلل الندوة التعريفية الرد على استفسارات السادة الحضور حول المبادرة.

كما تضمنت الندوة تعريفًا بأهمية المبادرة والتي تأتي تماشيًّا مع أهداف الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق المشروعات التي تتوافر بها عناصر الاستدامة والتطبيق الفعلي والتكرار، عن طريق الإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg

علي أن يتم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، ويكون المشروع قابلًا للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

تتلخص أهداف المبادرة في التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدّية التعامل مع البُعد البيئي وتغيّرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محقِقة لهذه الأهداف وأيضًا تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج أطياف المجتمع كافة في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية، وسيتم عقد ندوات تباعًا في باقي أحياء المنطقة.

يأتي ذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة للمشاركة في دعم قضايا التغير المناخي والمشكلات البيئية بالمؤسسات والأجهزة التنفيذية كافة ودورها في التوعية بالمخاطر البيئية واستمرارًا للتوعية وإطلاق الحملات والندوات التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بنطاق أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة.