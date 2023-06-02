غدًا.. بداية فعاليات النهضة الروحية القديس إبرام تفاصيل

تستهل كنيسة القديس الأنبا ابرآم زين العابدين، غدًا السبت، أولي فعاليات برنامج النهضة الروحية في ذكرى شفيها (القديس ابرآم) بدءًا من الساعة الثامنة صباحاً.



يترأس القداس القمص مرقص جبره، وخورس الشمامسة وعدد من احبار الكنيسة وشعبها، لتطبيق مراسم القداس وفق الطقس الارثوذكسي المتمثل في رفع البخور وتقديم الحمل.



يعد عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.



احتفلت الكنائس القبطية أمس بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).