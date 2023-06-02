كنيسة القديس انطونيوس تحتفل بعيد العنصرة المجيد..تفاصيل

تقيم كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس التابعة للأقباط الأرثوذكس، غدًا السبت، صلاة عشية عيد حلول الروح القدس المعروف كنسيا بـ(عيد العنصرة)، ذلك بمقرها في مدينة نصر بدءاً من الساعة الخامسة والنصف مساءً.



ويتخلل الاحتفال بأداء بعض الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في مزامير وتسبحة، يعقبها رفع بخور عشية، وفي تمام السابعة مساءً تبدأ الصلاة وتسبحة نصف الليل، ذلك بمشاركة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة وأخبار الكنيسة وشعبها.



تستكمل الكنيسة احتفالها حتى صباح يوم الأحد، وتبدأ القداس الاحتفالي بالعيد من الخامسة والنصف صباحاً حتى الثامنة والنصف يعقبها قداس آخر يستمر على مدار ساعتين.



ويتمضن احتفال العيد قداس مسائي. لأداء تسبحة عشية في الخامسة عصراً، يليها صلاة السجدة بدءاً من السادسة حتى التاسعة مساءً.

يعد عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الأموات وصعوده للسماء بعد حواره الأخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.



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