المجمع المقدس يصدر توصيات لتقويم المجتمع والاعتراف بـ٦ أديرة جديدة

تفاصيل شاملة عن الجلسة العامة

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بـ١٠٧ من أعضاء المجمع المقدس لبالغ عددهم ١٣٨ عضوًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تفاصيل الجلسة العامة للمجمع المقدس



وألقى قداسة البابا كلمة افتتاحية بعنوان "من أجلهم أقدس أنا ذاتي" من خلال الأصحاح ١٧ من إنجيل القديس يوحنا. لافتًا إلى الثلاثية الأساسية في الرعاية وهي السيد المسيح - الأب الأسقف - أبناء الكنيسة.

المجمع المقدس يضع توصيات لتقويم الكنيسة



استهل المجمع المقدس انشطة لجانه العشرة قد بدأت اجتماعاتها يوم الأحد الماضي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمناقشة التقارير المقدمة لها من لجانها الفرعية.

المجمع المقدس

ونتج عنه بعض التوصيات التي عُرِضَت على أعضاء المجمع في الجلسة العامة اليوم لإقرارها.

وجاءت توصيات لجنة الرعاية والخدمة بتفعيل اشتراك الخدام بمعهد تدريب خدام ذوى القدرات الخاصة بالإيبارشيات المختلفة، مع إنشاء موقع الكتروني للجنة لسهولة التواصل مع الإيبارشيات.

وأيضا تفعيل مكتب التنمية بكل إيبارشية يقوم بتحديد الاحتياجات التنموية على أن تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتقديم الدعم الفني.

إلى جانب التسجيل المستمر والمنتظم على قاعدة بيانات الرعاية الاجتماعية مع الاهتمام بتعليم الأطفال وزيادة الدعم لهذه الخدمة ونشر ثقافة كفالة الأطفال وهي مبادرة حكومية تحت عنوان طفل يحتاج لأسرة وأسرة تحتاج لطفل والتنسيق مع المراکز المتخصصة لعلاج الإدمان بالمجان والتي قامت الدولة بإنشائها على أعلى مستوى، وتوصى اللجنة بتشجيع الخدام بالالتحاق بالمركز القبطي للدراسات النفسيــة لإعداد كوادر لهذه الخدمة.

المجمع المقدس

بالإضافة إلى الاهتمام بخدمة المغتربين للدراسة أو العمل في نطاق كل إيبارشية وحث الآباء الأساقفة والكهنة على الاهتمام بنشر التوعية بتجنب زواج الأقارب لآثاره الخطيرة من حيث إنجاب أطفال لديهم أمراض وراثية، والتوعية بثقافة التبرع بالأعضاء، مثل: عمليات زراعة الكبد.

ذلك بجانب دور مهم وهو الاهتمام برعاية فئات الخدمة المتنوعة (مغتربين – أيتام – معاقين –مسجونين –حالات خاصة – مدمنين ..) وأسرهم، اهتمامًا روحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. وتدريب الخدام ليصبحوا مؤهلين لخدمتهم مع إنشاء بيوت خاصة بكل فئة والتنسيق بين الإيبارشيات لتعظيم الاستفادة من هذه الخدمة.

توصيات لجنة الأسرة بالمجمع المقدس



وخلال اللقاء خرج توصية ثانية من لجنة الأسرة تنص على الاهتمام بجدية الكشف الطبي ويفضل قبل الخطوبة، وليس قبل الزواج مباشرةً.

وأيضا تأكيد الاهتمام بجدية كورسات المشورة للمقبلين على الزواج، متضمنة موضوعات عن تنظيم الأسرة، وخطورة ختان الإناث وخطورة زواج الأقارب، وتأكيد قراءة "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل.

إلى جانب تشكيل لجنة من خريجي معاهد المشورة المعتمدة، لحل المنازعات الأسرية تابعة للمجلس الإكيريكي الفرعي، والتوصية بتأسيس اجتماعات لخدمة الرجال بكل كنيسة، والتوصية بالنهوض بخدمة الطفولة في كل كنيسة.

فضلا عن الاهتمام باجتماعات السيدات بتوضيح دور المرأة في البيت من خلال مبادرات كمبادرة "جمع الكسر" في ارتفاع الأسعار والغلاء. منها مبادرة "امتحنوا الأرواح" للبعد عن الغيبيات والسحر.

وتمكين كبار السن ولاستفادة خبراتهم والحرص على تنظيم اجتماعات أسبوعية لهم وكذلك إنشاء بيوت خاصة للحالات التي لا تستطيع خدمة نفسها.

وتوصيات لجنة العلاقات العامة قائمة على ترسيخ فكرة المواطنة من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية، مع التأكيد على إيجابية التعامل مع المبادرات الرئاسية مثل: تكافل وكرامة حياة كريمة، خصوصًا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صارت عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

المجمع المقدس

الكنيسة تشكر الدولة المصرية على إدارة الفترات الماضية



وتوجيه الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على الدور الذي قامت به تجاه أبنائنا المصريين والسودانين منذ بداية الأزمة ونناشد القيادة السياسية في المرحلة الراهنة - بعد تطور الأحداث في السودان حيث تتوافد أعداد كبيرة خصوصًا من أقباط السودان بعد الاعتداءات الموجهة لهم في الخرطوم وأم درمان - تسهيل دخولهم الأراضي المصرية.



وعن توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات فقد نتج عنها تشجيع عمل لجنة التكريس البتولي مع مراجعة لائحة التكريس، ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانحرافات الجنسية بكل أنواعها.

ومن لجنة الطقوس خرجت توصيات تشدد على على أهمية طبع الكتب الطقسية هو مسؤولية البطريركية فقط، وتُعتَمد من المجمع المقدس، كما لا يجوز إضافة أو تغيير أي عبارة في الصلوات الليتورجية إلا بقرار رسمي من المجمع المقدس.

المجمع المقدس



وتوصي اللجنة بمواصلة الجهود لاستعادة دير السلطان بالتواصل مع الجهات المعنية في مصر والخارج.

ومن لجنة الإعلام والمعلومات نتج عنها التوصيات التالية " إنتاج سلسلة أفلام قصيرة مشوقة لا تتعدى ثلاث دقائق عن إدمان الميديا والإلحاد وأنواع الإدمان والمثلية الجنسية والتحول الجنسي، ونشر (Application) موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتواصل مع الشباب واستقبال تساؤلاتهم ومقترحاتهم وفتح نافذة حوار معهم، و إنتاج فيلم وثائقي على أساس بحثي دقيق موثق عن مجمع نيقية المسكوني الأول احتفالًا بمرور ١٧٠٠ عام على انعقاده".



أما عن توصيات لجنة شؤون الرهبنة والأديرة، وطبقًا لتوصية اللجنة قرر المجمع المقدس الاعتراف رسميًا بستة أديرة كالتالي، الاعتراف بثلاثة أديرة للراهبات داخل مصر هي: "دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية،و دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت، ودير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي ".

المجمع المقدس

والاعتراف بثلاثة أديرة للراهبات خارج مصر:" دير رئيس الملائكة ميخائيل - ملبورن أستراليا، و دير القديسة حنة - النمسا، و دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس - ميسيساجا كندا".

توصيات لجنة شئون الهجرة

جاءت لجنة شئون المهجر ببعض التوصيات ومنها إنشاء مكتب في البطريركية لتنسيق خدمة رحلات للكنيسة الأم في مصر (مثل قوافل طبية –تعليمية- خدمية وغيرها).

وبمناسبة الإحتفال بمرور ١٧٠٠ عامًا على المجمع المسكوني الأول في نيقيه (٣٢٥م) سوف يتم عمل سيمينار لاهوتي خلال عيد القديس أثناسيوس الرسولي (١٥ مايو ٢٠٢٥) بتنظيم إيبارشية لوس أنجلوس، يُقدم فيه أبحاثًا حول موضوع مجمع نيقيه المسكوني.

المجمع المقدس

ومن اللجنة الدائمة خرجت توصيات تنص على القيام بدور المصالحة مع الكنيسة الإريترية وأبنائها في الداخل والخارج.