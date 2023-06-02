إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالشرقية

تعرض 4 أشخاص، اليوم الجمعة، للإصابة بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وجاء ذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي الطريق الإقليمي بلبيس أمام جامع صفوان بالشرقية، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي الطريق الإقليمي بلبيس أمام جامع صفوان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات .

إصابة 15 في حادثي سير بالبحيرة

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 15 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور وادى النطرون بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 12 شخصا، بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية بالقرب من قرية زرقون مركز دمنهور.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى وادى النطرون، أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى، دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

وعلى جانب آخر، أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب العاصفة الترابية أعلى الطريق الإقليمي في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة؛ ونتج عن الحادث إصابة 10 نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي، ومستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.