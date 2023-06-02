إزالة ملعب كرة قدم بدون ترخيص في القرين بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين، بالتصدى بكل حزم لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت رئاسة مدينة القرين بحملة مكبرة على مدار يومين لتنفيذ إزالة في المهد لملعب كرة قدم بمنطقة أبوعون على مساحة ١٠٧٥ مترا بدون ترخيص بمعرفة المواطن “م. م. ع. م” وتمت الإزالة بحضور مسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.