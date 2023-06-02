ميتا تحد من المنشورات الإخبارية لمستخدمي Facebook و Instagram

في العام الماضي ، قال ميتا ، أحد الوالدين على فيسبوك ، إنه قد يمنع الكنديين من مشاركة محتوى الأخبار استجابة لقانون المشاركة عبر الإنترنت المقترح في البلاد. الآن ، أعلنت الشركة أنها ستبدأ اختبارات على فيسبوك وإنستجرام "تحد من بعض المستخدمين والناشرين من مشاهدة أو مشاركة بعض المحتوى الإخباري في كندا" ، كما كتبت في إحدى المدونات. سيتم إجراء الاختبار على مدى عدة أسابيع وسيتم إخطار "النسبة الصغيرة" من المستخدمين المتأثرين إذا حاولوا مشاركة محتوى الأخبار.

وكتبت الشركة: "كما شاركنا مرارًا وتكرارًا ، فإن قانون الأخبار عبر الإنترنت هو تشريع معيب بشكل أساسي يتجاهل حقائق كيفية عمل منصاتنا ، وتفضيلات الأشخاص الذين يستخدمونها ، والقيمة التي نقدمها لناشري الأخبار".

تم تقديم القانون المقترح ، المعروف أيضًا باسم بيل سي 18 ، من قبل الحكومة الليبرالية الحاكمة في وقت سابق من هذا العام. تم تصميمه على غرار قانون أسترالي مشابه ، ويهدف إلى إجبار منصات الإنترنت مثل Facebook على شراكات تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية المحلية. لقد حدث ذلك جزئيًا بسبب هيمنة Facebook و Google على سوق الإعلان عبر الإنترنت - حيث حصلت كلتا الشركتين معًا على 80 في المائة من الإيرادات.

في العام الماضي ، قالت ميتا Meta إنها كانت تحاول أن تكون "شفافة بشأن احتمال أننا قد نضطر إلى النظر فيما إذا كنا سنستمر في السماح بمشاركة المحتوى الإخباري في كندا." وجهت الشركة التهديد بعد أن فشلت لجنة حكومية في دعوة Meta إلى اجتماع حول التشريع. كما منعت Google مؤقتًا بعض المستخدمين الكنديين من رؤية محتوى الأخبار.

وردا على ذلك ، وصف وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز الاختبارات بأنها "غير مقبولة" ، حسبما ذكرت رويترز. "عندما تخبرنا شركة تكنولوجية كبيرة ..." إذا لم تفعل هذا أو ذاك ، فأنا أقوم بسحب القابس "- فهذا تهديد. لم أفعل أي شيء أبدًا لأنني كنت خائفًا من التهديد ، قال لرويترز.

وافق Facebook و Google وغيرهما في النهاية على القانون الأسترالي ، ويدفعون الآن للناشرين لنشر روابط الأخبار مع مقتطفات. قبل أن يحدث ذلك ، على الرغم من ذلك ، تابع Facebook تهديده بمنع المستخدمين من مشاركة روابط الأخبار في الدولة. وفي وقت لاحق ، ألغت الحظر بعد مزيد من المناقشات ، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات تعالج مخاوف فيسبوك بشأن قيمة منصتها للناشرين.

في الوقت الحالي ، سيؤثر الاختبار فقط على عدد صغير من المستخدمين ولفترة محدودة. إذا كان يتبع نفس قواعد اللعبة التي استخدمها في أستراليا ، فقد يحظر ميتا مشاركة الأخبار لجميع المستخدمين في كندا ، ربما كطريقة لإجبار الحكومة والناشرين على الانضمام إلى طاولة المفاوضات.

وكتبت ميتا: "كما قال وزير التراث الكندي ، فإن الطريقة التي نختار بها الامتثال للتشريع هي قرار تجاري يجب أن نتخذه ، وقد اتخذنا خيارنا". "على الرغم من أن اختبارات المنتج هذه مؤقتة ، فإننا نعتزم إنهاء إتاحة المحتوى الإخباري في كندا بشكل دائم بعد إقرار مشروع القانون C-18."