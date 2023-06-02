السكرتير المساعد بقنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة

افتتح محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الجمعة، أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي التابعة لمركز نجع حمادي، كما دفعت مديرية الصحة والسكان، فى قنا بقافلة إلى قرية الشاورية شمال المحافظة.

وذلك بحضور النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

وعقب الافتتاح استمع السكرتير العام المساعد والمصلين إلى خطبة الجمعة، التى ألقاها خطيب المسجد، والتى تحدث فيها عن " احترام الكبير"، وتعرض فيها لبعض القصص والمواقف التي حدثت في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، والتي أظهرت مدي احترامهم للكبير.

ثم أدى " أبوكريشة " والحضور شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وعقب ذلك هنأ أهالى القرية بمناسبة إفتتاح المسجد ، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في افتتاح بيت من بيوت العبادة يُذكر فيها اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مثمناً دور وزارة الأوقاف فى افتتاح العديد من المساجد.

وأشار إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

وشكر الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول، مؤكدا أن عمارة بيوت الله من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالي.

مشيراً إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خصوصا أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

التجديد بالجهود الذاتية

يُذكر أن المسجد يقع على مساحة ١٧٣ مترا، وتم إحلاله وتجديدة بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه بالجهود الذاتية، حيث تم تنفيذ أعمال دهانات لصحن المسجد والواجهات و تركيب سيراميك لدورات المياه وبلاط لصحن المسجد وتغيير للسباكة والكهرباء، وتم فرشه من قِبل وزارة الأوقاف.

مديرية الصحة تدفع بقافلة إلى شمال قنا

في سياق ذي صلة، قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨٨٧ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٢٤ حالة طب أطفال ، ٢٠٧ حالات أمراض باطنة ، ١٧٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٩٢ طب وجراحة الفم والأسنان ، ٧١ حالة أمراض نساء وتوليد، ٦٩ حالة جراحة عامة، ٤٨ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٩ حالة .

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

وقال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إن الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنا.