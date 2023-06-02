كنيسة الشهيد مارجرجس تستعد لاحتفالية عيد العنصرة المجيد

ذكرى حلول الروح القدس

تفتح كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة للأقباط الأرثوذكس بسوهاج، الأحد، القداس الالهي الاحتفالي بمناسبة عيد حلول الروح القدس المعروف كنسيا بـ(عيد العنصرة)، ذلك بمقرها بدءاً من الساعة السادسة والنصف مساءً.

تفاصيل احتفالية عيد العنصرة المجيد

يتخلل الإحتفال إقامة القداس وفق الطقس الارثوذكسي المتمثل في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس بمشاركة وحضور خورس الشمامسة والاباء الكهنة واخبار الكنيسة وشعبها.

فترة الخماسين المقدسة



يعد عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

ذكرى دخول العائلة المقدسة في مصر



احتفلت الكنائس القبطية أمس بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).