لأول مرة سقوط أمطار فى يونيو بالإسكندرية.. ابحث عن التغيرات المناخية

شهدت محافظة الاسكندرية ظاهرة غريبة تحدث لاول مرة فى شهر يونيو، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة بسبب التغيرات الجوية من موجة للتقلبات الجوية الربيعية، ويصاحبها رياح محملة بالرمال والأتربة، مع تكاثر بعض السحب المنخفضة.

كانت قد ضربت موجة الطقس السيئ عروس البحر المتوسط ، وتعرضت مناطق متفرقة من الثغر لهطول أمطار رعدية غزيرة، تصحبها رياح شديدة خاصة في الأماكن المفتوحة وطريق الكورنيش. وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو الصيد.

وساد الإسكندرية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، منذ صباح اليوم، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 24 للصغرى و31 للعظمى، وسرعة الرياح تراوحت بين 40 إلى 45 كيلو مترا/ الساعة، والرطوبة 53%.

في سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.،وتوقعت شركة الصرف الصحي استمرار تكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية مع غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وجه اللواء محمد الشريف برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهه موجه الطقس السيي والرياح المثيرة للاتربة وسقوط الامطار الذى تتعرض له بعض المحافظة وفقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية وغرفة العمليات بالوزارة ، كما وجه غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات للتدخل السريع لمواجهه اى طوارى والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى هذا الشان لسرعة التعامل مع ايه احداث طارئة .