ناسا تؤجل إطلاق مركبة ستارلاينر الفضائية مرة أخرى

أعلن مسؤولون من ناسا وبوينج خلال مؤتمر صحفي، الخميس أن أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية ستارلاينر إلى محطة الفضاء الدولية، المقرر إجراؤها في 21 يوليو، قد تأخرت.

سيتعين على رائدي فضاء ناسا، وهما سوني ويليامز وبوتش ويلمور، الانتظار شهورًا أو أكثر لرحلتهم التجريبية على متن كبسولة ستارلاينر. جاء القرار بعد أن اكتشف المهندسون مشكلتين جديدتين في مركبة بوينج الفضائية: مشكلة في مظلاتها، وشريط قابل للاشتعال يغطي الأسلاك الداخلية.

المشكلات الفنية هي الأحدث في سلسلة من المضاعفات التي منعت رائد فضاء لسنوات من التحليق على متن الكبسولة.

ناسا بحاجة إلى رحلتين للدوران

للوصول من وإلى المحطة الفضائية، تعتمد ناسا حاليًا على شركة SpaceX، التي أسسها إيلون ماسك. حملت سبيس إكس فريقها الأول من رواد الفضاء إلى المدار في مايو 2020، على متن كبسولة Crew Dragon، ومنذ ذلك الحين نقلت ثمانية أطقم أخرى إلى المحطة الفضائية.

لكن ناسا استأجرت أيضًا شركة بوينج لبناء كبسولة ، بحيث يمكن لأحد أن يعمل كنسخة احتياطية إذا حدث خطأ ما في الآخر.

قال ستيف ستيتش ، مدير برنامج الطاقم التجاري في الوكالة ، خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس: "ناسا بحاجة ماسة إلى مزود ثانٍ لنقل الطاقم".

ما جاء بعد برنامج مكوك الفضاء

اعتمدت ناسا ذات مرة على مكوك الفضاء لنقل رواد الفضاء من وإلى المدار. عندما توقفت هذه المركبات عن العمل في عام 2011 ، كان على الوكالة أن تعتمد على مركبة الفضاء الروسية سويوز ، وقد فعلت ذلك لما يقرب من عقد من الزمان.

لاستعادة استقلاليتها ، بدأت الوكالة برنامجًا ، Commercial Crew ، الذي سيعتمد على الشركات الخاصة لبناء مركبات فضائية يمكنها نقل رواد الفضاء في مهمات ناسا. علاوة على ذلك ، ستصبح ناسا زبونًا للشركات ، حيث تدفع مقابل ركوب المركبات بدلاً من امتلاكها تمامًا كما فعلت في مكوكات الفضاء.

سبيس إكس هي واحدة من هؤلاء المزودين ، وكانت بوينج هي الأخرى.

لقد طارت كبسولة ستارلاينر التابعة لبوينغ إلى المدار مرتين بالفعل مع عدم وجود رواد فضاء على متنها. كان الهدف من الرحلة الأولى ، في ديسمبر 2019 ، أن تسبق رحلة على متنها رواد فضاء. لكن سلسلة من الأخطاء البرمجية في الفضاء عرّضت الرحلة للخطر ، مما دفع وكالة ناسا إلى تصنيفها على أنها "مكالمة قريبة عالية الوضوح" بعد التحقيق.

كانت الرحلة الثانية غير المأهولة في مايو 2022 أكثر نجاحًا. ولكن كان من المفترض في الأصل أن تكون قد حدثت في أغسطس 2021. قبل تلك الرحلة ، وجد المهندسون أن الصمامات في نظام الدفع في Starliner كانت عالقة ، وكان لابد من سحب السيارة من لوحة الإطلاق وإعادتها إلى المصنع لإصلاحها.

كانت المشكلات الفنية عبئًا على شركة Boeing ، التي سجلت خسائر بقيمة 883 مليون دولار على السيارة حتى أكتوبر 2022.

لكن الشركة قالت إنه ليس لديها خطط للتخلي عن محاولتها لبناء Starliner.

قال مارك نابي ، نائب الرئيس ومدير البرنامج في شركة Boeing لشركة Starliner: "هناك صعوبات متزايدة في تطوير مركبة وقيادة مركبة - نحن قريبون جدًا". "هذا مجرد جزء من العمل لديه مثل هذه الأنواع من المشكلات."

الخطوة التالية: ستقوم بوينج وناسا بتقييم الإصلاحات.

قال السيد Stich أنه من الممكن أن يقوم Starliner بزيارة المحطة الفضائية هذا الخريف ، لكن ذلك سيعتمد على مدى سرعة حل مشاكل المظلات والأسلاك.

بعد دخول الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى ، عادت كبسولة ستارلاينر إلى الأرض برفق تحت ثلاث مظلات. اكتشف المهندسون أن أجزاء من الخطوط التي تربط المركبة الفضائية بالمظلات لا يمكنها تحمل الحمل من الكبسولة إذا تم نشر اثنتين فقط من المظلات الثلاثة بشكل صحيح. وقالت بوينج في بيان إنها تتوقع إجراء اختبار المظلة قبل تحديد موعد محاولة إطلاق أخرى.

تشتمل مشكلة الأسلاك على مئات الأقدام من الشريط الملفوف حول الأسلاك الداخلية لـ Starliner. في بعض السيناريوهات ، قد يكون الشريط اللاصق قابلاً للاشتعال. قال السيد نابي إن المهندسين يفكرون في وضع نوع آخر من الالتفاف حول الشريط في المناطق التي يكون فيها خطر الحريق أكبر.

قال نابي: "يمكنك القول إننا نشعر بخيبة أمل لأن ذلك يعني تأخيرًا". "لكن الفريق فخور بأننا نتخذ الخيارات الصحيحة".