صحة المنيا تنظم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرى سمالوط

نفذت مديرية الصحة بالمنيا ،قافلة طبية علاجية بقرية بني غني إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة.

يأتي ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) .

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1812 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن توزيع الحالات تضمن، عدد 356 حالة جراحة ؛ 437 حالة اطفال، عدد 307 باطنة ؛ عدد 70 نساء ؛عدد 68 اسنان، عدد 90 رمد ؛ عدد 283 جلدية ؛ عدد 144 انف واذن، وعدد 57 تنظيم أسرة؛ الى جانب انه تم عمل عدد 151 تحاليل مختلفة ؛ وعمل 4 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 117 متردد .

وتم اجراء خلع اسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 16 حالة لإستكمال العلاج ،هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 124 متردد ، وتم استخدام 8 عيادة متنقلة