إزالة 55 حالة تعد على مساحة 54 فدان بالشرقية

في المرحلة الثانية للموجة21..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن في اليوم السادس بالمرحلة الثانية بالموجة الـ 21 عن إزالة 55 حالة تعدي على مساحة 8 ألاف و141 متر مباني و54 فدان و21 قيراط و21 سهم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وقال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 35 حالة تعدي على مساحة 8 ألاف و141 متر مباني و20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 54 فدان و21 قيراط و21 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.