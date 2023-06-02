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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تنس الطاولة الباراليمبي

ذهبيتين وفضية لمصر في بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي

ذهبيتين وفضية لمصر
ذهبيتين وفضية لمصر في بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة البا

أحرز منتخب مصر لتنس الطاولة الباراليمبي ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين و فضية واحدة مع بداية منافسات اليوم الثاني لبطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري.

ذهبيتين وفضية لمصر في بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة 


حيث توج حسان حفني لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة الباراليمبي ، بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس5" ،  وتعد ذهبية حسان حفني هي الذهبية الأولى للبعثة المصرية في البطولة ، وتوج سامح عيد بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 4"، فيما حقق عبد الرحمن عبد الوهاب فضية التصنيف "كلاس10". 

وتشارك مصر في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة هم : سيد سيكا ،  سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ، أحمد المحصى ، فايزه محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة. ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.

ويترأس بعثة منتخب مصر  المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

وتقام البطولة بمشاركة ١١٨ لاعب ولاعبة من 17 دولة هي : الجزائر - كندا - كوت دي فوار - مصر - قبرص - فرنسا - بريطانيا - الهند - إيران - العراق - الأردن - كوريا الجنوبيه - السعوديه - الكويت - هولندا - سلوفاكيا - بلغاريا.

و تعد البطولة  أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

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