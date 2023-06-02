نائب وزير السياحة الصيني يزور متحف الإسكندرية القومي

استقبل متحف الإسكندرية القومي وفدا سياحيا ثقافيا صينيا، برئاسة لي تشون، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني ومدير إدارة التراث الثقافي الوطني، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف القاضى مدير عام المتحف.

وقال مدير المتحف، إن الوفد السياحى ضم إلى جانب نائب الوزير كلاً من يان يالين، مدير عام قسم الآثار بإدارة التراث الثقافي الوطني، وون دايان مدير عام إدارة التبادل والتعاون بالإدارة الوطنية للتراث الثقافي، ولي ليوسان، مدير الأكاديمية الصينية للتراث الثقافي، وتان بينغ، مدير المعارض الفنية بالصين، وجيانغ بينغفي، مدير المكتب العام لوزارة الثقافة والسياحة الصينية، فضلا عن مسؤولي السفارة الصينية بجمهورية مصر العربية والقنصلية العامة للصين بالإسكندرية .

ورافق مدير المتحف الوفد الصينى خلال الزيارة، فيما اصطحبتهم مسؤولة قسم المعارض بالمتحف في جولة إرشادية للتعرف على مقتنيات القصر، وأبدوا إعجابهم الشديد بمبنى القصر وما يحتويه من مقتنيات ترجع للحقب التاريخية المختلفة