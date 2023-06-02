وكيل تعليم سوهاج يشهد إحتفالية بمناسبة ختام الأنشطة بالمدرسة البريطانية الحديثة

شهد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يرافقه سليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام، حفل ختام الأنشطة السنوي الذي تنظمه المدرسة البريطانية الحديثة بسوهاج، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عاطف، مدير المدرسة الذي قدم درع المدرسة لكل من وكيل الوزارة ووكيل المديرية.



وعلى هامش الحفل تفقد الحاضرون معرض الأنشطة الطلابية بالمدرسة، وأثنوا على ما شاهدوه فيه من أعمال فنية متميزة، وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فقرات فنية واستعراضية وتعليمية هادفة، قدمها طلاب وطالبات المدرسة ولاقت استحسان الحاضرين.

وأقيم الحفل وسط حضور كوكبة من مديري الإدارات الديوانية، ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات التعليمية، وأولياء أمور طلاب المدرسة.



وفي سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بمدارس المحافظة والذي بدأ أمس الخميس الموافق 1 من شهر يونيو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته 30/6 .

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود أن التقديم يتم عن طريق ولي الأمر والذي لابد أن ينتبه عند التقديم لمجموعة نقاط هامة لضمان التقديم بطريقة صحيحة وهي كالتالي:

ـ أولا ولي الأمر لو أول مره يقدم هذا العام ولم يكن قد قام بذلك من قبل لأحد من أبنائه الكترونيا لابد أن يقوم بإنشاء حساب لنفسه من الرابط التالي:

http://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

ورابط انشاء الحساب يعمل حاليا

ـ ثانيا لابد أن يكون الحساب باسم ولي الأمر ويكتب بياناته الشخصية بكل دقة اسمه ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ورقم الموبايل الخاص بيه وهذه النقطة مهمة جدا للأنه عن طريق الرقم نستطيع أن نستعيد كلمة سر الحساب لو نسيناها.

في آخر الصفحة بيطلب من ولي الامر كلمة سر وكلمة السر دي ولي الأمر بيختارها بنفسه وتكون كلمة سهلة مميزة بالنسبة له لا ينساها بشرط ألا تقل عن ٨ حروف وأرقام ويكون فيها حرف كابيتال على الأقل.

ثالثا : لو قام ولي الأمر بالتقديم من خلال مكتبة أو "سايبر" لازم صاحب السايبر يكتب بيانات ورقم موبايل ولي الأمر وليست بياناته هو ورجاء من أصحاب المكتبات والسيبرات كتابة كلمة السر في ورقه واعطائها لولي الأمر مع التنبيه عليه الاحتفاظ بها .



وأضاف وكيل الوزارة أنه بعد انشاء الحساب يستطيع ولي الأمر حتى 30 يونيو الدخول على الرابط التالي للتقديم .

لينك التقديم للصف الأول الابتدائي

https://prim.emis.gov.eg/

لينك التقديم للصف الأول رياض اطفال

https://kg.emis.gov.eg