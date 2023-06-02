سقوط مستريح بالمحمودية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من القبض على المتهم "أ.د" مستريح صاحب محل لبيع الحديد والاسمنت بمدينة المحمودية محافظة البحيرة، بتهمة تزوير اوراق بيع سيا ات لأكثر من شخص في آن واحد ولشركة بأوراق مزورة والنصب على مواطنين.

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بدأت أحداث الواقعة، بورود بلاغات لرجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، بالنصب عليهم من محتال وذلك عقب شراء سيارة بأوراق مزورة، وعلى الفور تحركة قوات الأمن للقبض على المتهم وبإستخدام التقنيات الحديثة تبين أن المتهم عقب حصوله على مبالغ مالية ضخمة من المجني عليهم لاذ بالفرار إلى الأسكندرية.

مركز المحمودية

وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية وتتبع المتهم، تم العثور عليه داخل شقة سكنية بمركز المحمودية من قبل ضباط وتم عرضه على النيابة، واعترف المجني عليه امام جهات التحقيق بالنصب على المجني عليهم وسبق أن تقدم ضده قضية شيكات بنكية بدون رصيد.



وبعرض المتهم عل الضحايا تعرفوا عليه وأقر بجريمته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت اانيابة التحقيق.

وفي سياق اخر، تواصل قوات ااحماية المدنية بمحافظة الغربية، اعمال التبريد في مفرش للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتي، بعد إخماد حريق هائل اندلع فجر اليوم والتهمت النيران كميات كبيرة من المحصول.

واتت النيران على محصول 150 فدان كتان تم تشوينهم في المفرش، تمهيدا لمرحلة التصنيع، وتقدر الخسائر بأكثر من 5 ملايين جنيه.وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق هائل، نشب في شونة كتان مخزن بها كتان ملك عدد من الأهالي بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز زفتى باندلاع حريق هائل فى شونة كتان بقرية شبراملس ملك عدد من الاهالي، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق بمساعدة الاهالي.وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الحريق وانتداب الادلة الجنائية، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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