الطرق الجديدة قللت الحوادث بنسبة 40%.. فيديو

قللت الطرق الجديدة التي أنشأتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو 2013، الحوادث التي كانت تعاني منها البلاد بسبب سوء الطرق.

وكشف الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الحوادث قللت بنسب تتراوح من 25% إلى 40% نتيجة المشروعات قومية للطرق سواء داخل أو خارج المدن.

وأضاف أن في إقليم القاهرة الكبرى يوجد محور الفريق كامل عامر بالجيزة، ومحور العصار ومحور جيهان السادات، كما جرى تطوير كورنيش المقطم وغيرها من المحاور التي سهلت حياة الناس.

الوصول لأي مكان أصبح أكثر سهولة

وأشار إلى أن الوصول لأي منطقة أصبح أكثر سهولة بعد ثورة 30 يونيو بسبب شبكة الطرق، كما أن الدولة قدمت ملحمة من العمل المستمر في قطاعات النقل الأخرى.

وأكد أن الدراسات التي جرت بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية قالت إن إقليم القاهرة الكبرى سيتحول إلى جراج كبير إذا لم يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات السريعة، وكان لدينا مشكلة على مستوى الاختناقات المرورية، ولكن جرى توسعة بعض المحاور وإنشاء محاور أخرى وهو ما أدى إلى انسيابية مرورية شديدة".

تأثير شبكة الطرق على التنمية الزراعية والسياحية بعد ثورة 30 يونيو

وأوضح أن الشبكة القومي للطرق ساهمت في دعم خطط الدولة في إنشاء المدن الجديدة وتقوية ربط المدن الجديدة بالمحافظات القائمة في القاهرة الكبرى وكل محافظات الجمهورية.

وأضاف أنّ الشبكة ساهمت أيضا في التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة والعوينات وتوشكى والمليون ونصف المليون فدان، حيث لم يكن من الممكن استصلاح أراضي صحراوية واستزراعها دون وجود شبكة مواصلات.

وذكر أنه عندما نتحدث عن دعم السياحة، لم يكن من الممكن دعم الوصول إلى المناطق السياحية بشكل أسرع سواء للسياحة الداخلية أو الوافدة دون وجود شبكة مواصلات جيدة، واتجهت الدولة أيضا إلى حل مشكلات مرورية داخل المحافظات من خلال عمل شرايين تقلل من الزحام وتحقق السيولة المرورية وتقلل معدلات التلوث والحوادث.

جاء ذلك خلال في حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة.