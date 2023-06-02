عشرات المستوطنين يقتحمون مدينة أريحا الفلسطينية

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، ظهر اليوم الجمعة، باقتحام أماكن متفرقة في مدينة أريحا الفلسطينية، شرق الضفة الغربية، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين بحماية عسكرية من جيش الاحتلال اقتحموا مخيم عين السلطان، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الأثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط، وسط اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

ويكثف المستوطنون من اقتحاماتهم للبلدات والقرى الفلسطينية، خاصة التي تقع في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

اعتقالات واسعة في أريحا

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو 170 مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظة أريحا والأغوار، شرق الضفة الغربية، وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم عقبة جبر، حيث بلغت حالات الاعتقال فيه أكثر من 100 حالة، وهي النّسبة الأعلى منذ سنوات في أريحا.

وجاء في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال، وتحديدًا في مخيم عقبة جبر، رافقتها عمليات إعدام ميداني، وعمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت قوات الاحتلال كافة أنواع الأسلحة، إضافة إلى التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة، ومن بينهم عائلات شهداء ارتقوا خلال العام الجاري، ومنهم عائلة المعتقل الإداريّ وائل عوضات.

ولفت النادي إلى أنه من بين حالات الاعتقال، 22 طفلًا، تقل أعمارهم عن 18 سنة، جرى تحويل ثلاثة منهم إلى الاعتقال الإداري، وهم: "موعد عمر الحاج، وعلي بسام الشيخ إبراهيم، وجمال خليل براهمة"، ولفت إلى أن الأطفال الثلاثة من بين 15 معتقلًا من أريحا، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وكان من بين المعتقلين أيضًا، ثلاثة تعرضوا لإطلاق النار خلال اعتقالهم، إلى جانب عن مجموعة من المعتقلين أصيبوا قبل اعتقالهم بفترة وجيزة.

وكانت آخر حملة اعتقال واسعة نفّذتها قوات الاحتلال في 25 مايو 2023، وطالت 19 مواطناً، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقاً، وتم خلال الحملة مداهمة نحو 40 منزلاً، ورافق ذلك عمليات تنكيل وترهيب، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتخريب داخل المنازل.

وبيّن نادي الأسير أن عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر، والتي تشكل أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي الثابتة والممنهجة، والتي يستخدمها الاحتلال، في مُحاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، حيث بلغ مجموع حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 3000 حالة اعتقال بمختلف المناطق الفلسطينية.

وأكد نادي الأسير أن هذه الأرقام لا تعكس فقط تصاعد عمليات الاعتقال، بل أيضاً ما يرافقها من جرائم وانتهاكات ممنهجة ومنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام المنصرم، الذي كان أكثر الأعوام دموية منذ 20 عامًا.

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