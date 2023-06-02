بسبب سوء حالة الطقس.. وفاة شخص سقط عليه جزء من سور بالشرقية

توفي شخص في العقد السابع من عمره، متأثرا بالإصابات التي لحقت به نتيجة سقوط جزء من سور عليه أثناء سيره بالشارع بمدينة القرين.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى القرين المركزى بوصول"محمد. أ. ح" 61 عاما مقيم بمدينة القرين، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وبالفحص، تبين حدوث إصابة المسن نتيجة سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بسبب الرياح أثناء سيره بالشارع بمدينة القرين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.