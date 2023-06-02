كشف غموض العثور على جثة طافية بنهر النيل بالمراغة

كشف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، غموض عثور بعض الأهالي بناحية بندر المراغة على جثة طافية بنهر النيل، وتبين أنها لعامل في العقد الثالث من العمر يقيم بناحية العزبة والعرب دائرة مركز أخميم وأوضح شقيقه أن المذكور يعاني من نوبات صرع وأثناء سيره على حافة النهر بدائرة قسم ثان سوهاج إنزلقت قدمه وسقط به وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا من بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بناحية بندر المراغة / دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وتم انتشال الجثة وتبين أنها لامدعو "الحسيني . م . ا . م" 29 سنة عامل – ويقيم بناحية العزبة والعرب / دائرة مركز أخميم يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وبسؤال شقيقه حماده م ا م 40 سنة موظف ويقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء سير شقيقه المذكور على حافة نهر النيل دائرة قسم ثان سوهاج انزلقت قدمه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته وأضاف بأنه يعاني من نوبات صرع ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.