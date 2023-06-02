مسار العائلة المقدسة الأطول في العالم.. فيديو

كشف الدكتور أحمد النمر مسؤول ملف رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، معلومات مهمة عن مسار العائلة المقسة في مصر، قائلا إنه من المسارات المهمة التي تشكل جزءً من الهوية المصرية وتعبر عن تراثها.

وأوضح أن مسار العائة المقدسة يضم 8 محافظات بـ25 محطة، مثل سيناء والشرقية وكفر الشيخ والدلتا والصعيد والقاهرة، مشددًا على أن الدولة اهتمت بهذا المسار بشكل كبير، وجرى التنسيق بين مختلف الوزارات.

مسار العائلة المقدسة إضافة قوية لأجندة السياحة

وأضاف أن محطات مسار العائلة المقدسة تشكل تراثا ماديا وغير مادي مثل الأديرة والمباني، كما يضم المسار عادات وتقاليد وممارسات كثيرة جدا.

وتابع: «مسار العائلة المقدسة من أطول المسارات على مستوى العالم، والسيد المسيح عليه السلام لم يزر أي مكان غير مصر، وهذا الأمر يعبر عن تفرد غير عادي، نتحدث عن نوع جديد في صناعة السياحة»، لافتًا إلى أن هذا المسار إضافة قوية للأجندة السياحية المصرية.

جاء ذلك مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة.