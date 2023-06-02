هل اخترقت آبل أجهزة آيفون في مخطط تجسس روسي

نفت شركة آبل مزاعم بأنها ساعدت السلطات الأمريكية في التجسس على مستخدمي آيفون الروس.

ادعى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) يوم الخميس أنه اكتشف عملية وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) التي اخترقت عدة آلاف من أجهزة iPhone باستخدام برامج مراقبة متطورة.

يُزعم أن وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت قادرة على استخدام "ثغرات برمجية" مصممة خصيصًا لإصابة هواتف Apple ببرامج ضارة لم تكن معروفة من قبل ، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.

وزعم جهاز الأمن الفيدرالي أن عملية التجسس استهدفت أجهزة تابعة لأعضاء سابقين في الاتحاد السوفيتي ودبلوماسيين أجانب مقيمين في روسيا ، بما في ذلك دبلوماسيون من إسرائيل والصين وحلف شمال الأطلسي.

وقال خليفة KGB في الحقبة السوفيتية إن المؤامرة أظهرت "تعاونًا وثيقًا" بين Apple و NSA ، وكالة الأمن القومي الأمريكية المكلفة بجمع البيانات ومراقبتها.

قال FSB: "توفر الشركة لوكالات المخابرات الأمريكية مجموعة واسعة من الفرص لمراقبة أي أشخاص يهمهم البيت الأبيض وشركائهم في الأنشطة المناهضة لروسيا ، ومواطنيهم."

وقد نفت شركة آبل هذه المزاعم. قال عملاق التكنولوجيا ومقره كاليفورنيا: "لم نعمل أبدًا مع أي حكومة لإدخال باب خلفي في أي منتج من منتجات Apple ولن نفعل ذلك أبدًا."

وفقًا لـ FSB ، فقد اكتشف الحملة السرية بالتعاون مع الحرس الفيدرالي الروسي ، الذي يوفر الأمن للكرملين.

قالت وزارة الخارجية الروسية: "تستخدم أجهزة الاستخبارات الأمريكية شركات تكنولوجيا المعلومات منذ عقود من أجل جمع بيانات واسعة النطاق لمستخدمي الإنترنت دون علمهم".

ومع ذلك ، لم يقدم مكتب الأمن الفيدرالي أي دليل على أن شركة آبل تعاونت مع وكالة الأمن القومي أو كان لديها أي علم بمؤامرة التجسس المزعومة.

ومنذ ذلك الحين ، أفادت شركة Kaspersky Lab ، وهي شركة لمكافحة الفيروسات مقرها موسكو ، أن عددًا غير معلوم من هواتف iPhone الخاصة بالعاملين تم استهدافهم في "هجوم إلكتروني معقد للغاية ومهني".

ادعت شركة الأمن السيبراني أن برامج التجسس تم تثبيتها من خلال نقاط الضعف في نظام التشغيل iOS من Apple ، والتي تنقل بعد ذلك المعلومات من الهواتف إلى الخوادم البعيدة.

ويقال إن الهجوم استهدف أجهزة تابعة لـ "الإدارة العليا والمتوسطة" من Kaspersky Lab.

من المرجح أن يؤدي الحادث إلى زيادة التوترات بين شركة آبل والمسؤولين الروس ، الذين شككوا منذ فترة طويلة في أمن التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت صحيفة كوميرسانت أن ذلك يأتي بعد أن أمر الكرملين المسؤولين المعنيين بالانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة لعام 2024 بالتوقف عن استخدام أجهزة آيفون وسط مخاوف أمنية.