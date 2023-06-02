وصول 31500 طن ألمونيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة 2023/6/2، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 747 شاحنة بضائع، و 93 سيارة، وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 344 شاحنة بضائع و 82 سيارة.

وبلغت حركة الصادرات 9500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 403 شاحنات بضائع و 11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين أمل والقاهرة والسفينة AMIDALA وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من أستراليا.

وتغادر الميناء ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس والحرية1 والقاهرة، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس و الحرية2، وغادرت الميناء السفينتين أمل والقاهرة.

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 260 شاحنة بضائع، فيما يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3500 راكبا بموانيها.

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كل الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.