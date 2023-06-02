السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية الغردقة

قامت قوات الحماية المدنية بالغردقة بالسيطرة حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا بمدينة الغردقة دون وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وكان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد نشوب حريق باحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا، حيث التهمت النيران أغلب محتويات الشقة، ولم تتسبب فى آى إصابات بشرية .

وبالفحص تبين أن الوحدة السكنية التى شبت فيها النيران فى الطابق الثالث باحدى العقارات بشارع الباشا، ولم يتم معرفة سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق في شونة كتان بالغربية

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الحماية المدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم من السيطرة على حريق هائل نشب في شونة كتان مخزن بها كتان ملك عدد من الأهالي بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز زفتى باندلاع حريق هائل فى شونة كتان بقرية شبراملس ملك عدد من الاهالي، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق بمساعدة الاهالي، وتبين ان الحريق بعدد من الأفدنة وتقدر الخسائر الاولية بقيمة 11 مليون جنية.

وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الحريق وانتداب الادلة الجنائية، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتكثف إدارة الحماية المدنية من جهودها لإخماد الحرائق التي تشتعل في أنحاء الجمهورية، وتؤكد الإدارة على أن تلافي أسباب اندلاع الحرائق هو الأساس في مُواجهتها، وتهيب الإدارة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد العامة لتفادي حدوث الحرائق.