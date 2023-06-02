تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع وإزالة اشغالات أمام محلات العاشر من رمضان

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز، من حملاته اليومية لأحكام وفرض السيطرة لمنع ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة ومنع أى محاولة للخروج عن القانون.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن ادارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وإدارة الأحياء السكنية وإدارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل، تصدت لمحاولات التعدي المتكررة على العمارات السكنية وكذلك من الباعة الجائلين على الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن جهود الحملات أسفر عن تنفيذ عدد تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع بالمجاورات 38،39 بالحي الخامس، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الاردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

كما تم التصدي للقطع رقم 65 قطاع هـ بالحى 12 لشروع فى عمل توقعات مخالفة وتم مصادرة المواد المستخدمة فى الأعمال.

وذكر بأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة ضد كل المخالفين، لافتا إلى أن الهدف من هذه الحملات؛ تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.