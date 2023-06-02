يعتبر Tarlan Musaev هو الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة شركات (MTR Group) فمنذ طفولته كان شغوف بمجال إدارة الأعمال والتصميم، وبعد التخرج رغب في العمل في وظيفة في القطاع المالي، ومن أجل تحقيق حلمة انتقل إلى دبي من أوزبكستان عام 2014 وعمل مدير للخدمات المصرفية في أكبر بنك في دولة الإمارات العربية، من خلال ممارسة عمله اكتسب العديد من الخبرات والمعلومات عن الاستثمار في دبي وساعد الكثير من العملاء في فتح شركات ناجحة في الإمارات، وقام بتأسيس مجموعة من الشركات التي يطلق عليها MTR Group .

وبعد ذلك قرر ترلان أن يبدأ في تأسيس شركته العقارية الخاصة Mtr properties التي تقدم العديد من الخدمات الاستثنائية ومساعدة العملاء في شراء العقارات وبيعها وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لهم في المناطق الحرة وداخل دبي، شهدت شركته نجاح كبير وبني سمعة طيبة من خلال خبرته المهنية وتعامله مع العملاء،

بيزنس Tarlan musaev

قام Tarlan بتأسيس مجموعة من الشركات الناجحة في دبي من أجل مساعدة العملاء في تحقيق أحلامهم ومشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع، إضافة إلى ذلك تقديم كافة الإجراءات وتخليص جميع الأوراق المطلوبة والتراخيص اللازمة للإنجاز في تنفيذ المشاريع والشركات

مجموعة شركات رائدة داخل دبي "حاضنة الأعمال في العالم".. من هو مؤسس MTR Group ؟

سوف نتطرق لأهم الأعمال والبيزنس الذي يقدمه Tarlan فيما يلي: -

شركة استشارات لرواد الأعمال Expert consulting

تقدم الشركة استشارات الأعمال للعملاء سواء كنت تواجه مشكلة في النمو أو في إدارة الشركة سوف تساعدك الشركة في بناء البنية التحتية لشركتك المستقبلية، إضافة إلى ذلك تزيدك بمعلومات عن السوق والمنافسين، وتكن لك بمثابة همزة وصل في جميع التعاملات الحكومية بالنسبة للتراخيص التجارية وغيرها وجميع الجوانب التي تؤثر على عائد الاستثمار.

تساعدك على بناء مؤسسة ناجحة قادرة على التكيف مع جميع التغيرات التي تخطط لها لكي تحصل على عائد استثماري أعلى، مستشارك الخاص بالشركة يساعدك في مواجهة المشكلات التي تواجه مؤسستك الخاصة والبحث عن حلول مناسبة لها، على سبيل المثال إذا وجدت مشكلة في شركتك وتعجز عن حلها تساعدك خدمات استشارات الأعمال على معرفة سبب المشكلة إذا كانت في الهيكل التنظيمي أو في الإدارة.

شركة عقارات Mtr properties

توفر الشركة جميع احتياجاتك العقارية سواء كنت تريد بيع أو شراء أو تأجير وحدة سكنية، إضافة إلى ذلك نقدم خدمات مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين عن طريق توفير الوحدات السكنية بالمقاييس المطلوبة وبأسعار مناسبة.

تقدم لك الشركة احتياجاتك العقارية وذلك من خلال حصولها على رأس المال اللازم لإتمام الأعمال وأصول المستندات القانونية التي تؤيد موقف الشركة في سوق العمل، كما أن الشركة توفر العديد من الخدمات لتوفير باقة متنوعة من العقارات والوحدات السكنية والإدارية.

شركة لتأجير اليخوت Dubai yachts

شركة Dubai yachts تقدم لك خدمة تأجير اليخوت والقوارب الفاخرة في دبي، تمتلك الشركة قوارب تناسب العائلات والأصدقاء بسعة تبدأ من شخصين حتى 200 فرد وذلك على تشكيلة مميزة من اليخوت ذات المواصفات القياسية المجهزة بكل وسائل الحماية والأمان.

نوفر لك نخبة فاخرة من اليخوت مصممة على أحدث طراز تحتوي على غرف نوم- مكيفات- إنترنت- شاشة تلفزيونية- جاكوزي- دي في دي – كراسي واستراحات فاخرة، إضافة إلى ذلك مرخصة وبها كافة وسائل الحماية.

نتيح خدمة تأجير اليخوت لإقامة وتنظيم المناسبات والحفلات واعياد الميلاد، واجتماعات العمل وحفلات التخرج، وحفلات الزواج وغيرها من المناسبات لقضاء وقت ترفيهي مميز.

براند East Vibe للملابس

يعتبر East Vibe هو براند يتبنى الطابع الشرقي (عربي ، صينى ، جنوب شرق آسيا ، فارسي) لينشره من دبي إلى جميع أنحاء العالم بتصميمات عصرية جذابة يتخللها الأصالة .

في الختام، تعرفنا على قصة كفاح MR.Tarlan Musaev في ريادة الأعمال وذكرنا مجموعة شركاته والخدمات التي يقدمها للعملاء في جميع أنحاء العالم.