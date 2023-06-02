نشاط للرياح المثيرة للأتربة مع إرتفاع درجات الحرارة بالإسماعيلية

طقس الجمعة :

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حالة طقس سيء لليوم الثاني على التوالي، حيث تصاعدت حدة الرياح المثيرة للاثربة مع العاشرة صباحا بعد هدوء استمر ليلة أمس والتي شهدت سقوط خفيف للأمطار فجر اليوم.

وبلغت سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة مما تسبب في سوء حالة الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والرئيسية.كما توقفت حركة الصيد بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.فيما انتظمت حركة الملاحة الدولية بقناة السويس دون تأثر بحالة الطقس.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من موجة الطقس السئ وتم رفع حالة الاستعداد لكافة فرق الطوارئ.

وطالب اللواء أركان حرب شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع كافة المراكز و المدن و أحياء المحافظة مع مديرية الصحة وفرع هيئة الاسعاف وادارة الحماية المدنية، وجميع الشركات الخدمية والجهات التى تقدم خدمات الطوارئ بالمحافظة وإقليم القناة وسيناء خلال فترة سوء الاحوال الجوية التى تمر به البلاد .

ورفع حالة فرق الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طارئ ، مشددا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابعت الوحدات المحلية امس الخميس ازاله اثار العاصفة الترابية التي شهدتها الأجواء امس الخميس حيث تم اصلاح الاعمدة الكهرباء المتضررة بشارع التحرير أمام بنك مصر.كما قام حى ثان باعادة ترميم المسطحات التالفة بميدان الفردوس وشارع دمنهور، ورفع شجرة سقطت بطريق بورسعيد وتم التعامل بمعدات الحى واعادة فتح الطريق، وتم سقوط اربع بكيات سلك انارة وتم التعامل مع الوضع كما تم رفع عمود إنارة بالشيخ زايد بعد سقوطه وإعاده الشئ لأصله.

وقام مركز ومدينة القنطرة شرق ، برفع درجة الاستعداد لعناصر غرفه الطوارئ والازمات.كما قامت فرق الطوارئ بمركز ومدينة القنطرة غرب ،برفع شجرة سقطت على طريق الاسماعيليه بورسعيد بمنطقة ك ١٤ وتم رفعها من الطريق وإعادة حركة المرور بشكل طبيعي.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير ، برئاسة رئيس المركز والمدينة ،برفع شجرة سقطت بجوار منزل بالسلام وتم التعامل معها بالمنشار الكهرباء ولودر مجلس المدينة ولا توجد اصابات.

وقام فريق طوارئ أبوصوير بإعادة اتزان وتثبيت أعمدة مائلة بمنطقة مقابر مرسي غالي وتم إعادة الشئ لأصله .وقام مركز ومدينة فايد ، برفع درجة الاستعداد القصوى لفريق الازمات ، وأفاد رئيس مجلس ومدينة فايد بأنه جارى رفع اثار العاصفة الترابية بالتنسيق مع هندسه كهرباء فايد بشد أسلاك الكهرباء وتم رفع اللافتات وأفرع الاشجار الساقطة و فتح الطرق ، كما تم التأكد من توافر و عمل خدمات المياه و الكهرباء والنت للمواطنين ،ومتابعة الإصابات الواردة الى مستشفى فايد المركزى من كدمات و كسور .

واكدت الشبكة الوطنية في بيان أنه من خلال أخر تحديث لصور الاقمار الصناعية وخرائط الطقس ..من المتوقع حتى مساء اليوم الجمعه، استمرار تكاثر السحب الرعدية يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة على مناطق محافظة الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء ،يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة و الصحراوية .