الشباب السعودي يعلن تجديد عقد بانيجا

الشباب السعودي

كشف نادي الشباب السعودي تمديد عقد نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا لموسم آخر، ليمتد حتى عام 2024.



وكان الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أعلن تجديد عتقد اللاعب الأرجنتيني بانيجا، وعلق عليها:" القائد إيفر بانيجا مستمر مع الليوث حتى عام 2024.



وكان نادي الشباب تعاقد مع بانيجا (34 عاما) قادما من صفوف نادي إشبيلية الإسباني، في صيف 2021.



ولعب بانيجا 91 لقاء مع فريق الشباب في جميع المسابقات مع فريقه أحرز خلالهم 21 هدفًا ، وصنع 22 آخر.







وزير الإستثمار السعودى : قطعنا نصف الطريق فى رؤية المملكة 2030

أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أن المملكة قطعت نصف الطريق فى رؤية 2030 وأن الخطة النصفية للرؤية حققت إنجازات كبيرة تجاوزت المخطط وذلك طبقا لمؤشرات الآداء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" كاوست " بالمشاركة مع التايم العالمية.

وأكد الوزير فى الجلسة الحوارية التي أجراها معه البروفيسور تونى شان رئيس جامعة كاوست أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في قيادة التحول المستدام المؤثر.

وأشار إلى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال بعد أن كان 600 مليار وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 40%بعد أن كانت أقل من 10%.

وقال وزير الإستثمار السعودي أن الحكومة السعودية تسير طبقا لرؤية 2030 التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى 7 تريليون ريال وهو إنجاز يضع المملكة فى موقع متقدم بين الدول الكبرى حيث نسعى لمركز متقدم فى مجموعة العشرين.



آخرهم كريم بنزيما .. الدوري السعودي يستقطب كبار نجوم العالم



فشلت محاولات مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في إرجاع الدولي الفرنسي كريم بنزيما عن قراره الخاص بمغادرة الفريق الملكي بختام الموسم الجاري ، وبالتالي ستصبح مباراة الجولة 38 من الليجا ضد أتلتيك بيلباو والمقرر إقامتها يوم الأحد هي الأخيرة للاعب مع الفريق الملكي.

وأشارت تقارير إسبانية أن المهاجم الدولي الفرنسي تلقى الأسابيع الماضية عرضا ضخما للغاية من قبل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمحترفين لتمثيل صفوفه بداية من الموسم المقبل على غرار زميله السابق في الفريق الملكي كريستيانو رونالدو والذي انتقل إلى النصر السعودي خلال انتقالات الشتاء الماضي.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية الساعات الماضية ، إلى أن كريم بنزيما عقد جلسة مطولة أمس الأربعاء مع وكيل أعماله في المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد فالديبيباس، لمناقشة العرض المقدم من قبل نادي اتحاد جدة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وبات الدوري السعودي محطة قوية الفترة الحالية لاستقطاب كبار نجوم العالم بعد التعاقد مع رونالدو ، واقتراب تعاقد الاتحاد مع بنزيما بالإضافة إلى مفاوضات الهلال السعودي مع ميسي.



