حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، حملات مكثفة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، وفقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في إطار الموجة الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد من الحالات تنوعت ما بين اسوار بالبلوك والأسمنت، وأملاك دولة وأراضي زراعية، بنطاق قرية أبومناع قبلي، بإشراف عبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، وحمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أن الحملة استهدفت الحالات المتوسطة، في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتابع جيلاني، أنه سيتم انطلاق المرحلة الثالثة، والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو الجاري، وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية، مؤكداً أنه يتم وئد اي حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية.