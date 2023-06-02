إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار بنابلس

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، بجروح طفيفة خلال عملية إطلاق نار شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب طفل فلسطيني ووالده بجراح خطيرة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أن جنديًا أصيب بشكل طفيف في عملية إطلاق نار أطلقت من "عمق مدينة نابلس" باتجاه موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة دير شرف، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

إصابة طفل ووالده برصاص الاحتلال:

يأتي ذلك بعد أن أصيب فلسطينيان أحدهما طفل (3 سنوات) برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب استهداف نقطة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار عشوائيًا خلال ملاحقتها لمنفذي عملية إطلاق نار استهدفت برجًا عسكريًا للجيش قرب قرية النبي صالح، ما أسفر عن إصابة طفل ووالده.

وأكد رئيس المجلس القروي في النبي صالح، ناجي التميمي، إصابة طفل ووالده برصاص الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب المصادر فإن الطفل أصيب بعيار ناري في رأسه.

وأفادت طواقم طبية إسرائيلية بأنها قدمت الإسعافات الأولية لطفل (3 سنوات) وهو بحالة "حرجة" وشخص في الأربعينات من عمره حالته خطيرة، وذكرت أن مروحية في طريقها إلى الموقع لنقل المصابين لاستكمال العلاج في المستشفى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن تحقيقًا أوليًا أظهر أن الطفل ووالده أصيبا بنيران أطلقها جنوده.

وكان قد ادعى في بيان مقتضب سابق أن إطلاق نار استهدف نقطة عسكرية قرب مستوطنة "نفيه تسوف" القريبة من بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، وأضاف أن "التفاصيل قيد الفحص".

تعزيزات عسكرية كبيرة:

أغلق جيش الاحتلال حاجز دير شرف غرب نابلس، ومنع الدخول والخروج من المنطقة، كما أغلق عدة طرق غرب المدينة، واحتجز مئات المركبات الفلسطينية في أعقاب عملية إطلاق النار.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مكان وقوع العملية وباشرت بإجراءات أمنية في المنطقة.

وذكرت القناة العبرية 14 أن منطقة الهجوم شهدت تواجدًا كثيفًا لقوات الأمن الإسرائيلية التي بدأت عملية بحث واسعة عن منفذ الهجوم الذي فر من المكان.

وبعد الحادث، أغلقت القوات الإسرائيلية عدة طرق في محيط غرب نابلس منها، "شافي شمرون" و"صره" ومفترق "جيت".

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