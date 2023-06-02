ندوات توعوية تحت شعار "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي" بالمحافظات

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، سلسلة من الندوات التوعوية لشباب مراكز الشباب، تحت شعار " الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي " ، ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية .

شملت السلسلة تنفيذ ندوة بمحافظة الغربية بمركز شباب متاحة ، حاضر فيها الدكتور أحمد خضر - أستاذ علوم الحاسبات والبرمجيات ، وتم تنفيذ ندوة أخري بمحافظة الإسماعيلية بمركز شباب السلام ، أدارها الدكتور ياسر فضة - إعلامي ومحاضر تنمية بشرية.

في محافظة البحيرة تم تنفيذ ندوة بمركز شباب دمنهور ، ألقاها محمود فريج - مدرب تنمية بشرية ومسؤول الدعم الفني والربط الالكتروني.

محاور الندوات

وتناولت الندوات عدد من المحاور منها ( تعريف مواقع التواصل الإجتماعي، فوائد وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ، إيجابيات منصات التواصل الاجتماعي) ، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إختيار البرامج المناسبة والفعالة والآثار السلبية لمنصات التواصل الإجتماعي ومنها قتل الإبداع لدى الشباب ، وعزوف الكثير عن القراءة وإهدار وقتهم أمام مواقع التواصل الإجتماعي .

وأوصت الندوات بضرورة مراقبة الآباء للأطفال أثناء استخدامها لتلك المواقع ، وضرورة المراقبة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية الإستخدام الأمثل لهذه المواقع.

يذكر أن الندوات تهدف إلى تعريف الشباب ببعض الإرشادات لاستخدام مواقع التواصل الإجتماعي بشكل فعال شخصيا ومهنيا ، وتدريب العقل على التواصل الإجتماعي لتحويله إلى تواصل حقيقي مفيد وليس وهمي.

ندوة توعوية عن "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي"

حانب من الندوة

ندوة توعوية عن "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي"

حانب من الندوة

ندوة توعوية عن "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي"

حانب من الندوة

حانب من الندوة