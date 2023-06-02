ندوات توعوية تحت شعار "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي" بالمحافظات
نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، سلسلة من الندوات التوعوية لشباب مراكز الشباب، تحت شعار " الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي " ، ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية .
شملت السلسلة تنفيذ ندوة بمحافظة الغربية بمركز شباب متاحة ، حاضر فيها الدكتور أحمد خضر - أستاذ علوم الحاسبات والبرمجيات ، وتم تنفيذ ندوة أخري بمحافظة الإسماعيلية بمركز شباب السلام ، أدارها الدكتور ياسر فضة - إعلامي ومحاضر تنمية بشرية.
في محافظة البحيرة تم تنفيذ ندوة بمركز شباب دمنهور ، ألقاها محمود فريج - مدرب تنمية بشرية ومسؤول الدعم الفني والربط الالكتروني.
محاور الندوات
وتناولت الندوات عدد من المحاور منها ( تعريف مواقع التواصل الإجتماعي، فوائد وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ، إيجابيات منصات التواصل الاجتماعي) ، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إختيار البرامج المناسبة والفعالة والآثار السلبية لمنصات التواصل الإجتماعي ومنها قتل الإبداع لدى الشباب ، وعزوف الكثير عن القراءة وإهدار وقتهم أمام مواقع التواصل الإجتماعي .
وأوصت الندوات بضرورة مراقبة الآباء للأطفال أثناء استخدامها لتلك المواقع ، وضرورة المراقبة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية الإستخدام الأمثل لهذه المواقع.
يذكر أن الندوات تهدف إلى تعريف الشباب ببعض الإرشادات لاستخدام مواقع التواصل الإجتماعي بشكل فعال شخصيا ومهنيا ، وتدريب العقل على التواصل الإجتماعي لتحويله إلى تواصل حقيقي مفيد وليس وهمي.