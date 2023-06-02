سطوع متقطع لأشعة الشمس بالبحر الأحمر.. والعظمى 42 درجة مئوية

تشهد مدن مدن البحر الأحمر اليوم سطوع متقطع لآشعة الشمس وارتفاع فى درجة الحرارة وانخفاض فى نسبة الرطوبة وهدوء نسبى لسرعة الرياح وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 42 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 18% وسرعة الرياح 24 كم/ساعة ومدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية و الصغرى 29 درجة مئوية والرطوبة 27 % وسرعة الرياح 11كم/ساعة، ومدينة القصير درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية و الصغرى 28 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 24% وسرعة الرياح 14 كم/ساعة

مدينة رأس غارب درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 30 % وسرعة الرياح 31كم / ساعة

مدينة مرسى علم درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 36% وسرعة الرياح 18 كم/ ساعة

مدينة الشلاتين درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 20% وسرعة الرياح 18كم/ ساعة

مدينة حلايب درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 69% وسرعة الرياح 14 كم/ ساعة

وكانت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الاحمر قد أعلنت أنه بناء على توقعات الأرصاد الجوية قد تتعرض محافظة البحر الأحمر الي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من ارتفاع فى درجة الحرارة ورياح شديدة وهطول أمطار

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.

وناشدت إدارة مرور البحر الاحمر المواطنين وخاصة المسافرين على الطرق السريعة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة مع الحذر اثناء القيادة خصوصا علي الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي المدينة.

و استمرت محافظة البحر الاحمر فى رفع درجة الاستعداد القصوى و ناشدت المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة

وقام رؤساء المدن بالمرور على عدد من السدود والبحيرات الصناعية والتأكد من نظافة منافذ السيول ورفع مستوى الجاهزية على الطرق، وفتح خط ساخن لرؤساء المدن مع غرفة عمليات المحافظة ومتابعة 24 ساعة في حالة الطوارئ، والإبلاغ الفوري عنها.

كما نا شدت وزارة الصحة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

هذا و لم تتأثر حركة الطيران بمطارى الغردقة و مرسى علم بسوء الاحوال الجوية

أيضا حركة الملاحة البحرية منتظمة فى مينائى سفاجا و الغردقة

طقس الغردقة اليوم