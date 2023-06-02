إنجازات الدولة المصرية في ملف الطرق (شاهد)

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، الضوء على جودة الطرق في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد: "ملف الطرق شهد تطويرا كبيرا كلنا نلمسه يوميا في تنقلاتنا ذهابا وإيابا في الشغل وأي مشوار في روتين حياتنا اليومية بالقاهرة الكبرى وكل محافظات الجمهورية".

أصبحنا في المركز الثامن والعشرين في مجال جودة الطرق عالميا

وأضاف أن الدولة ركزت منذ اليوم الأول على تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي استطعنا من خلال تنفيذه أن نقفز بالتصنيف الدولي لمصر في هذا المجال، ففي عام 2014 كنا في المركز رقم 118 واليوم أصبحنا في المركز الثامن والعشرين في مجال جودة الطرق عالميا.

وتابع: "بالنسبة للشارع، فكلنا نتذكر الحوادث اليومية في الطرق، ولكن، اليوم، لا تكاد هذه الحوادث موجودة لأن الطريق يحفظ أمن وسلامة المواطن المصري".

من جانبها قالت الإعلامية بسنت الحسيني: “مصر مرت بمراحل كثيرة، أتذكر أنه لكي أذهب من مكان لمكان كنت أستغرق وقتا طويلا جدا، لكن هذا الوضع تغير كليا، ولكي تذهب من أقصى الشمال إلى الجنوب في القاهرة الكبرى قد تستغرق 45 دقيقة على الأكثر، الطرق نموذجية ولا توجد معوقات للسير”.

مشروعات النقل لم تقتصر على الطرق فقط

وأشارت إلى أن مشروعات النقل لم تقتصر على الطرق فقط، ولكن هناك تطوير كبير حدث في قطاع السكك الحديدية، حيث جرى تطوير العربات وتوريد جرارات جديدة وتطوير المحطات والمزلقانات وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف وتحديث كل خطوط المترو.

وتابعت: "التطوير في الطرق انعكس على كل شيء في حياتنا، حيث تم تسهيل حركة المرور والتنقل سواء في الطرق الرئيسية أو من خلال المحاور الجديدة التي تربط بين المحافظات والأقاليم، كما أن الحوادث قلت كثيرا، وصار لدينا بنية تحتية مهمة للاستثمار، لأن جودة الطرق والبنية التحتية من أهم وسائل جذب الاستثمار والتنمية".

تطوير شبكة الطرق في مصر يعد تحديًا هامًا، ولكنه يمثل أيضًا فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن خلال تطوير شبكة الطرق في مصر، يمكن تحقيق العديد من المزايا، مثل تحسين التنقل وتوصيل المناطق النائية، وتعزيز السياحة والتجارة، وتقليل ازدحام المرور وحوادث الطرق، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام.