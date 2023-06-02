مرسى علم تستقبل 25 ألف سائح على متن 120 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار الأسبوع القادم، 120 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتسهيل اجراءات الوصول للوافدين بدءا من وصولهم الى المطار و حتى نقلهم الى الفنادق للإستمتاع بأجازاتهم على شواطىء مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن من جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 120 رحلة طيران تقل 25 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة وان فرق العلاقات العامة بالمطار تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة .

وأشار إلى استعدادت الفنادق لاستقبال ما يقرب من 25 الف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج و سلوفاكيا والنمسا، مؤكداً أن شواطئ مرسي علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب في عدد من الدول الأوروبية.

من ناحية أخرى، يقوم فريق الأنيميشن بعمل حفلات ومهرجانات ترفيهية لجذب المزيد من السياحة الى شواطئ مرسى علم.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر، وترتفع 60 متراً فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى و سياحة الغوص فى اجمل مواقع الغوص

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضا للاحتفال بمولده الذى يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة و يستمر حتى يوم وقفة عرقات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

فنادق مرسى علم