ذوبان الأنهار الجليدية بمعدل ينذر بالخطر

يتقلص الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا، حيث تتراجع العديد من الأنهار الجليدية في جميع أنحاء المنطقة وتذوب بمعدل ينذر بالخطر، وفق روسيا اليوم.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائما وفقا لبحث جديد نُشر الشهر الماضي (28 أبريل) في The Cryosphere.

واكتشف فريق من العلماء من International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC)، بما في ذلك باحثان من هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا (BAS)، أن الغطاء الجليدي بالقرب من نهر "ثوايتيس الجليدي" (Thwaites Glacier) أو "نهر القيامة"، كان أرق في آلاف السنين القليلة الماضية مما هو عليه اليوم.

ويُظهر هذا الاكتشاف غير المتوقع أن الأنهار الجليدية في المنطقة كانت قادرة على النمو مرة أخرى بعد الانكماش السابق.

ويؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بالفعل إلى تعريض ملايين الأشخاص في المجتمعات الساحلية المنخفضة حول العالم لخطر الفيضانات.

وتعد المساهمة من ذوبان الجليد في القطب الجنوبي حاليا أكبر مصدر لعدم اليقين في التنبؤات حول مقدار وسرعة ارتفاع مستوى سطح البحر في العقود والقرون القادمة.

ويهيمن نهر "ثوايتيس الجليدي" حاليا على مساهمة القطب الجنوبي في ارتفاع مستوى سطح البحر.

ولفهم كيفية استجابة هذا النهر الجليدي المهم للتغيرات المناخية المتوقعة في القرن المقبل، يحتاج العلماء إلى معرفة كيفية تصرفه في ظل مجموعة واسعة من الظروف المناخية وعلى فترات زمنية طويلة.

ونظرا لأن عمليات رصد الأقمار الصناعية لا تعود إلا إلى عقود قليلة من الزمن، فنحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على السجل الجيولوجي للعثور على هذه المعلومات.

ويقول جوناثان آدامز، المؤلف المشارك للدراسة، من هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا: "من خلال دراسة تاريخ الأنهار الجليدية مثل ثوايتيس، يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تطور الصفيحة الجليدية في القطب الجنوبي في المستقبل. وتتغير سجلات الصفيحة الجليدية من الصخور المكشوفة حاليا فوق سطح الصفيحة الجليدية منذ نحو 5000 عام، لذا لمعرفة ما حدث منذ ذلك الحين، نحتاج إلى دراسة الصخور المدفونة حاليا تحت الغطاء الجليدي".

وباستخدام تقنيات مصممة خصيصا لاختراق كل من الجليد والصخور التي تحته، استخرج الفريق عينات صخرية من أعماق تحت الغطاء الجليدي بجوار نهر ثوايتيس الجليدي. ثم قاسوا، في عينات الصخور تلك، ذرات معينة تتكون عندما تتعرض الصخور على سطح الأرض للإشعاع القادم من الفضاء الخارجي.

وإذا كان الجليد يغطي تلك الصخور، فإن هذه الذرات المعينة لم تعد تُصنع. لذلك يمكن أن يكشف وجودها عن فترات في الماضي كان فيها الغطاء الجليدي أصغر من الحاضر.

ويقول كير نيكولز، عالم الجيولوجيا الجليدية من إمبريال كوليدج لندن والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد كان هذا جهدا جماعيا ضخما: قضى العديد منا أسابيع بعيدا عن المنزل للقيام بعمل ميداني في جزء بعيد للغاية من القارة القطبية الجنوبية، بينما تحمّل آخرون حرفيا آلاف الساعات في المختبر لتحليل الصخور التي جمعناها".

وتابع: "الذرات التي قمنا بقياسها موجودة فقط بكميات ضئيلة في هذه الصخور، لذلك كنا ندفع إلى أقصى ما هو ممكن حاليا ولم يكن هناك ما يضمن نجاحه. نحن متحمسون لأن هذه هي أول دراسة تكشف عن التاريخ الحديث من صفيحة جليدية باستخدام حجر الأساس الذي تم جمعه من تحته مباشرة".

واكتشف الفريق أن الصخور التي جمعوها لم تكن دائما مغطاة بالجليد. وأظهرت قياساتهم أنه خلال الخمسة آلاف عام الماضية، كان الجليد بالقرب من نهر ثوايتيس الجليدي أرق بمقدار 35 مترا على الأقل مما هو عليه الآن.

وعلاوة على ذلك، أظهرت نماذجهم أن نموها منذ ذلك الحين - ما جعل الصفيحة الجليدية بالحجم الذي هي عليه اليوم - استغرق ما لا يقل عن 3000 سنة.

ويكشف هذا أن تراجع الغطاء الجليدي في منطقة ثوايتيس الجليدية يمكن عكسه. والتحدي الذي يواجه العلماء الآن هو فهم الشروط المطلوبة لجعل ذلك ممكنا.

وتقول جوان جونسون، عالمة الجيولوجيا في هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "في ظاهر الأمر، تبدو هذه النتائج بمثابة أخبار سارة - كان نهر ثوايتيس الجليدي قادرا على إعادة النمو من تكوين أصغر في الماضي الجيولوجي الحديث. ومع ذلك، تظهر دراستنا أن هذا التعافي استغرق أكثر من 3000 عام، في مناخ لم يكن على الأرجح دافئا كما نتوقع في القرون القادمة ".

وأضافت: "إذا أردنا تجنب تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على عالمنا الذي سينتج عن التراجع المستمر للغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا، فإن هذا النطاق الزمني أطول بكثير مما يمكننا الانتظار".