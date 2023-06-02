السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بنيبالي طعن مواطنًا بالجوف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة الجوف، بعد طعنه مواطنا سعوديا بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته، وفق روسيا اليوم.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم سانتا بهادور بون، نيبالي الجنسية، على قتل عودة بن عائض بن حمود الشراري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأكدت الداخلية السعودية في بيانها على حرص "حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".



