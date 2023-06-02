ترحيب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية.. مجموعة بريكس تعلق

رحبت دول مجموعة "بريكس" في بيان مشترك بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن اجتماع وزاري لمجموعة "بريكس"، أن "الوزراء يرحبون بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ويؤكدون دعمهم للجهود الرامية إلى حل سياسي وتوافقي، يحترم سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أنه ينعقد في جمهورية جنوب إفريقيا يومي 1 و2 يونيو اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ووافقت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مايو الماضي على عودة سوريا إلى المنظمة بعد 12 سنة من غيابها.