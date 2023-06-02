أوفة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف أحمد أمين أوفة لاعب نادي إنبي حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أوفة خلال تصريحات تليفزيونية أن اللعب للزمالك أو الأهلي شرف كبير لأي لاعب في مصر ولكنه مرتبط بعقد مع فريق إنبي لمدة 3 مواسم مقبلة ومسألة رحيله في يد إدارة النادي البترولي.

وأضاف أوفة أنه يتمنى أن ينضم للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة ويسمع أنباء كثيرة عن ارتباطه بالانضمام للمنتخب.

وعن فوز إنبي على غزل المحلة، أكد أوفة أن الفوز كان مهمًا لتحسين ترتيب الفريق وابتعاد إنبي عن صراع الهبوط.

إنبي وغزل المحلة:

فاز فريق إنبي على نظيره غزل المحلة بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

هدف فوز إنبي على غزل المحلة سجله أحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

إنبي لعب 30 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفًا واستقبلت شباكهم 36 هدفًا.

وفاز غزل المحلة فى 8 مباريات هذا الموسم وتعادل فى 7 مباريات خسر 15 لقاءً، وسجل لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 42 هدفًا.