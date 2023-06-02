نصائح طبية مهمة لمرضى الصدر أثناء العاصفة الترابية.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني: “إن أكثر المتضررين من العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد، مرضى حساسية الصدر”، مضيفًا: "أنا بخاف عليهم جدًا من التراب".

وأضاف أن العاصفة الترابية تتسبب في مشاكل كبيرة في الرئة، موضحًا: "عندنا نوعين من الحبيبات اللي ممكن تدخل جوة الرئة نوع كبير وآخر صغير والاتنين مفيش منهم أية مشكلة، لأن الصغير هيمشي مع الدم ويتعامل معاه الجهاز المناعي والكبير هيطرد بالكحة لكن الأخطر المتوسط واللي ممكن يعمل تليف في الرئة".

ونصح مرضى حساسية الصدر بإلزام المنزل وعدم الخروج نهائيًا وارتداء الكمامة في طوال فترة تعرض البلاد للعاصفة الترابية للحفاظ على صحتهم.

تفاصيل حالة الطقس والعاصفة الترابية:

تشهد البلاد حاليًا أجواء غير مستقرة ومتغيرة بسبب تأثير منخفض خماسيني، إذ تشهد الكثير من المناطق هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وغبار وأتربة، مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الرئيسية، وتعطل حركة المرور في بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأحوال الجوية المتقلبة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطق، وارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة لها.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتباع إرشادات السلامة العامة وتوخي الحذر عند القيادة في الطرق المبللة والانتباه للرياح القوية والغبار والأتربة، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والسيول وتجمعات المياه.

كما نصحت بضرورة ارتداء الملابس المناسبة للأجواء الحارة، وتناول السوائل بكميات كافية للحفاظ على الترطيب والوقاية من الإجهاد الحراري.

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة مهمة بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، مطالبة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وقالت إن البلاد شهدت الخميس، عواصف ترابية، مضيفة: “شاهدنا كل فصول السنة الأربعة اليوم”، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الجمعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بتجب التعرض لأشعة الشمس غدًا الجمعة، لافتة أن البلاد تشهد سقوط أمطار على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.