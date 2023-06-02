نور الشربيني تودع بطولة الجونة الدولية للإسكواش

خسرت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا في الإسكواش أمام اللاعبة نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميًا، بنتيجة 3 - 0، في المبارة التي انتهت منذ قليل بالدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية للإسكواش.

نور الشربيني تخسر نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش:

وخسرت المصنفة الأولى عالميًا نور الشربينيي مباراة نصف النهائي على يد البلجيكية نيل جيليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 11-8 في الشوط الأول لصالح اللاعبة الأوروبية، وكانت نتيجة الشوط الثاني 11-9، وحسمت اللاعبة نيل المباراة لصالحها في الشوط الثالث بنتيجة 11-5.

بهذه النتيجة فشلت المصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني في الوصول للمباراة النهائية في ضربت البلجيكية نيل جيليس التي ضربت موعدًا مع اللاعبة المصرية نوران جوهر في نهائي البطولة.

نيل جيليس تفوز على نور الشربيني وتواجه نوران في النهائي:

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا في الإسكواش، قد تأهلت إلى نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش المقامة حاليًا في مدينة الجونة، بعد الفوز على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا بنتيجة 3 - 1 في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من 106 دقائق.

وتقام بطولة الجونة الدولية للإسكواش في الفترة من يوم 26 لشهر مايو الماضي وتستمر حتى يوم 2 من شهر يونيو الجاري 2023، وتشهد البطولة مجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال والسيدات، وذلك في مدينة الجونة.

موعد نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش:

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، مساء اليوم الجمعة، وستكون نوران جوهر طرفًا في اللقاء في مواجهة نيل جيليس التي استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على اللاعبة الإنجليزية لوسي تورميل بنتيجة 3 - 0 للاعبة البلجيكية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.