الإفراط في المزاح عرض لمرض خطير.. فيديو

الإفراط في إطلاق النكات والمزاح ليس خفة ظل أحيانا يكون عرضا لمرض خطير، ومن الممكن أن يكون بسبب تلف بالمخ، ووفقا لموقع "Psychology Today" ويؤدي تلف خلايا الجزء الأمامي من المخ إلى اضطراب سلوكي عصبي، ويعرف بالمزاح السلبي أو متلازمة "ويتزلسوكت".

كما تعرف النكات والتلاعب بالكلمات المتشابهة بأنها نوبات من هوس المزاح، رغم أنها غالبا ما تكون غير مضحكة إلا أن المريض يراها طريفة جدا.

وكانت أولى الحالات عام 1929 إذ كان يجري أوتفلايد فورستر، الطبيب الألماني، عملية جراحية بالمخ لأحد الأشخاص ولاحظ سلوكا غريبا، وهو انخراط المريض في نوبة مزاح بـ"التورية"، وهي التلاعب بكلمات قريبة الشبه مختلفة المعنى.

حالة مرضية شائعة لمصابي الخلايا الأمامية في المخ

وكشف الطبيب النفسي، أبراهام بيل، أنها حالة مرضية شائعة عند مصابي الخلايا الأمامية في المخ، وتسمى هوس "المزاح السلبي" الأكثر شيوعا عند المصابين بتلف في قشرة الدماغ الأمامية غالبا ما يكون بسبب صدمة أو ورم,

ورجح المختصون أن الجزء الأمامي من المخ مسئول عن التفاعل والمزاح وصنع القرار، أي خلل به يؤدي إلى تحول جذري بالسلوك، ورغم أن مصابي "المزاح السلبي" يطلقون النكات ويميلون للمزاح دائما إلا أنهم لا يضحكون لمزاح أو نكات غيرهم كأن المريض يشعر بأنه فقط خفيف الظل.