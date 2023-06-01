تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع محطة مونوريل وادى النيل بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل للقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل الكائنة بمحور 26 يوليو.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الأمر يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لمدة يوم واحد ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 حتى الساعة 12 مساءً بذات اليوم.

تحويلات المرورية

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو: حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته ، وإستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر: حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.