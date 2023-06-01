عقوبات أمريكية قوية تستهدف الحرس الثوري الإيراني

عاقبت “الولايات المتحدة الأمريكية”، أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، تتهمهم بالتورط في مؤامرات خارج إيران.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تزال مُلتزمة بفضح وتعطيل مؤامرات الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عُنف في الخارج.

وأضاف البيان أنه على مدى عقود، انخرط الحرس الثوري الإيراني في العديد من محاولات الاغتيال والمؤامرات الإرهابية وغيرها من أعمال العُنف ضد أولئك الذين يعتبرهم النظام الإيراني أعداء، بما في ذلك من خلال المؤامرات المستمرة ضد المواطنين الأمريكيين والمسؤولين السابقين في حكومة الولايات المتحدة.

الحرس الثوري الإيراني

وتابع البيان أن الولايات المتحدة تقوم اليوم بإدراج خمسة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني أو منتسبين له أو لذراع العمليات الخارجية التابع له المسمى"فيلق القدس"، الذين شاركوا في سلسلة من المؤامرات خارج إيران، أو شاركوا في استهداف مسؤولين سابقين في حكومة الولايات المتحدة، ورعايا أجانب، والمعارضون الإيرانيون في الخارج. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "راي إيرلاينز" التي يملكها أو يتحكم فيها أو يديرها أحد هؤلاء الأفراد.

أمريكا تتعهد بمواصلة فضح وتعطيل الأنشطة الإرهابية:

وتظهر إجراءات اليوم أن الولايات المتحدة ستُواصل فضح وتعطيل الأنشطة الإرهابية للنظام وجهودها لإسكات الأصوات المُعارضة، نكرر عزمنا على حماية والدفاع عن مواطني الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مُمثلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس من الجمهوريين ناقشوا خلال المفاوضات بشأن منع التخلف عن السداد، زيادة سقف الدين العام حتى 2025.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، يوم السبت، إلى أنّه تجميد جزء كبير من حجم الإنفاق المحلي.

وبحسب المصادر، فإن الأطراف تتفاوض أيضًا على زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق على المحاربين القدامى. ولفتت إلى أنه على الرغم من حقيقة أن البيت الأبيض قدّم تنازلات بشأن متطلبات الجمهوريين بشأن الإنفاق، فإن أعضاء الكونجرس "ما زالوا يخسرون أكثر مما جنوه" في العديد من القضايا الداخلية.

وعادة ما تنص المُبادرات المُقترحة على زيادة "سقف الدين" إما حتى تاريخ مُعيّن أو حتى الوصول إلى مبلغ محدّد، أو أيهما يأتي أولاً.

تُجدر الإشارة إلى أنّه في وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب بالكونجرس، كيفن مكارثي، في مقابلة مع الصحفيين عن حصول تقدّم في المُشاورات.